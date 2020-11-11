وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد نتنياهو بحل الكنيست

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بإسقاط الحكومة و حل الكنيست، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة، أن السبب وراء هذا التهديد هو أنه في حال عدم موافقة حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على إقرار ميزانية

الدولة للعام 2020/2021، والتي من ضمنها زيادة مخصصات وزارة الدفاع بعد تكليفها بمواجهة وباء كورونا

وأكد "جانتس" أن الوقت ينفد، وحزبه "أزرق - أبيض" يريد إقرار الميزانية بأسرع وقت، وإلا سيكون المصير هو الدخول

في انتخابات جديدة للكنيست.

وأشار جانتس، إلى أن الحزب الحاكم "الليكود" يؤجل المصادقة على ميزانية الدولة المقبلة، وبأنه كان يتعين تمرير تلك الميزانية في شهر أغسطس الماضي، ولكنه يقوم بتأجلها، دون أي تفسير.

يذكر أن الخلافات المستعرة بين جانتس ونتنياهو لسببين، الأول هو الاختلاف حول إدارة البلاد في ظل جائحة كورونا، والثاني لعدم تمرير ميزانية إسرائيل للعام 2020/2021.