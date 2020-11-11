"رئيس وزراء بدرجة زعيم".. ما لا تعرفه خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة

فقدت مملكة البحرين اليوم رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، والذي يعد واحداً من أهم رجالها وأكثرهم اخلاصاً وحباً لبلاده، حيث أفنى عمره في خدمة البحرين والشعب البحريني.

كما كان الأمير الراحل له العديد من الآراء الثاقبة والمشورات الصائبة في خدمة ومساعدة أشقاءه من دول الخليج والدول العربية والإسلامية، كما تمتع بالحكمة والموعظة الحسنة وكان أهل ثقة بين الحكام والمسؤولين من أهل بلاده ومن الدول المجاورة.

مالا تعلمه عن الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة

الشيخ خليفة بن سلمان هو الإبن الثاني لحاكم البحرين الأسبق المغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وعم صاحب الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وهو رئيس وزراء مملكة البحرين منذ إستقلالها في عام 1971.

ولد في يوم الاحد الموافق للرابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 1935 ونشأ في رعاية والده المغفور له سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين 1942 - 1961 وقد عمد والده رحمه الله إلى إعداد سموه منذ نعومة أظفاره للإضطلاع بالمسؤولية وتحمل الأمانة فبدأ بتعليمه القرآن الكريم على يد أحد أشهر المشايخ في البحرين آنذاك ولم يكد يبلغ حينها السابعة من عمره حتى اصدر والده أوامره بأن ينتظم مع أخيه في حضور مجلسه وهناك بدأ الإطلاع على مشاكل المواطنين وما يشغل اهتمامهم والإطلاع على السياسة الحكيمة التي انتهجها والده رحمه الله في إدارة شؤون الحكم.

ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى بدأ تعليمه النظامي، حيث عين والده الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة مجموعة من أكفأ معلمي ذلك الوقت ليقوموا بتعليمه المواد الأساسية وذلك قبل التحاقه بإحدى المدارس التابعة للحكومة وفي عام 1957 ابتعث الشاب خليفة للدراسة في بريطانيا على فترات متقطعة حتى عام 1959.

"المناصب التي شغلها الأمير الراحل خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة"

مساعد في ديوان والده الحاكم (مارس 1953)

عضوا في لجنة بحث مشكلة الإيجارات (سبتمبر 1954)

عضوا في مجلس المعارف (مارس 1956)

رئيسا لمجلس المعارف ( يناير 1957)

عضوا في لجنة الكهرباء (ديسمبر 1957)

عضوا في اللجنة المكلفة ببحث شؤون موظفي الحكومة (نوفمبر 1958)

قائما بأعمال سكرتير حكومة البحرين (أغسطس 1958)

رئيسا لمالية الحكومة (نوفمبر 1960)

رئيسا لمجلس الري (نوفمبر 1961)

رئيسا لبلدية المنامة (مايو 1962)

رئيسا لمجلس النقد (ديسمبر 1964)

رئيسا لمجلس استئناف قضايا الهجرة والإقامة للأجانب (أغسطس

1965)رئيسا للمجلس الإداري (مايو 1966)رئيسا لمجلس الدولة (يناير 1970)

"الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يشغل منصب رئيس وزراء البحرين"

بعد ساعات من التوقيع على وثيقة إنهاء المعاهدة الخاصة التي كانت قائمة بين البحرين والمملكة المتحدة في الخامس عشر من أغسطس عام 1971 صدر عن سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين آنذاك -مرسوم بشأن إعادة التنظيم السياسي والإداري للبلاد.

وطبقا لهذا المرسوم تم تغيير اسم إمارة البحرين إلى دولة البحرين، وكذلك لقب حاكم البحرين وتوابعها إلى أمير دولة البحرين وتبع ذلك صدور مرسوم آخر بإعادة التنظيم الإداري للدولة، حيث تم تغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراءورئيس مجلس الدولة إلى رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الدولة إلى وزراء.

وبدأ مجلس الوزراء برئاسة الأمير خليفة عمله منذ اليوم الأول، وهو يضع نصب عينيه العمل على تحقيق الطموحات سريعا ودون توقف، حتى يتم وضع البحرين في إطار الدولة الحديثة، وحتى تتحقق تطلعات وآمال الشعب البحريني.

وقد شهدت البحريين منذ ذلك التاريخ تحقيق انجازات كبيرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن من ازدهار وتقدم و أصبحت نموذجا يحتذى به لدى دول اكبر مساحة وأكثر سكانا وأعظم إمكانيات.

"عدد أبناء الأمير الراحل"

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة "متوفي"

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة {نائب رئيس مجلس الوزراء}

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة (مستشار رئيس الوزراء)

الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة.

"ومن المتعارف عليه أن الأمير الراحل كان يتميز بالعديد من السمات منها"

- كان يحرص على الالتقاء الدوري برجال الفكر والخبراء المتخصصين في البلاد ويدعوهم إلى قصره مساءا ليتداول معهم في مختلف الشؤون.

- كان يمارس رياضة المشي بصورة منتظمة ويعتز بصداقة الكتب فهو قارئ مطلع كما كان يبدي إهتماما كبيرا بالتراث والتاريخ البحريني ومن أحب الهوايات إلى قلب سموه البستنة والإهتمام بالطيور والحياة الفطرية وكان يمارس أيضا هواية الرسم والتصوير الفوتوغرافي.

- وكان يستقبل ديوانه الكثير من رسائل المواطنين الذين يكتبون له لطلب المساعدة في أمر حيوي أعجزهم وفي العادة فانه يبدي

حرصا كبيرا للإطلاع على بعض الرسائل المميزة وغالبا ما يوجه بإجابة هذه الطلبات أو تحويلها للجهات المختصة بتوصية منه.

"اهم الأوسمة التي حصل عليها"

- وسام الرافدين من الدرجة الأولى من العراق

- وسام الأرز من الدرجة الأولى من لبنان مارس 1985

- وشاح قائد من الدرجة الأولى من وسام داينبرج الدنمارك

- وسام سكوتنا من رئيسة الفلبيين السيدة غلوريا

- الزمالة الفخرية للكلية الملكية للجراحين الأيرلنديين أكتوبر 2003

- وسام الفارس ذي الدرجة الأعلى من مملكة تايلاند

- وسام القلادة الخليفية وهو أعلى وسام استحقاق في الدولة من أمير دولة البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في 19 ديسمبر 1976

- وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الأولى من الملك حمد ال خليفة عام 1999

- وسام الحملة الكبرى للوسام العلوي من ملك المغرب عام 2004

- درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام 2001

- منح قلادة الملك عبد العزيز أعلى وسام سعودي عام2009

- وسام النهضة المرصع عالي الشأن من ملك الأردن عام1999

الجوائز التي تحمل أسم الشيخ الراحل :

"جائزة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتفوق الصناعي"

انطلقت جائزة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتفوق الصناعي عام 1997وشكلت بلورة لأول عملية تقويم علمي لنشاط المؤسسات الصناعية على اختلافها وأنواعها. وبرنامج الجائزة مدرج في أعمال برنامج وزارة الصناعة ضمن برنامج الحكومة والبرنامج متحرك يتم تغذيته بأي معلومات مستجدة حول ظروف ترشيح المؤسسات الصناعية بأحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. وهي آلية مستمرة في اتجاه تيسير التأهيل والترشيح لهذه الجائزة بحسب آليات التقويم المتعمدة. وتأمل وزارة الصناعة أن تستمر هذه الجائزة في ترسيخ رافد مهم لدعم التنمية الصناعية التي تسعى الوزارة إلى ترقيتها ضمن أعمالها لتجذير قطاع صناعي ديناميكي ومنتج يتطور ويدوم ويأخذ نصيبه في سلم التقدم والتنمية الاقتصادية.

" جائزة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتميز في الأداء التعليمي"

تم إنشاء الجائزة بمبادرة وتوجيهات من الشيخ خليفة للارتقاء بمستوى الممارسات والخدمة التعليمة وجودة الخريج ونشر ثقافة الجودة والتميز لتطوير التعليم في مملكة البحرين بصورة مستمرةعام 2003. صدر بعد ذلك قرار وزاري بتشكيل اللجنة العليا للجائزة برئاسة ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وعضوية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ويكون المقرر لها هو رئيس لجنة التقييم للجائزة غازي أحمد الشكر.

"وفاة أمير البحرين عن عمر يناهز ال85 عام"

وأعلن الديوان الملكي البحريني وفاة رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم الموافق 11 نوفمبر لعام 2020 .

وجاء فى بيان الديوان "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية. وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه، رحمه الله، إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.