تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في جزيرة فانواتو

اكتشفت حكومة جزيرة فانواتو، اليوم الأربعاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مركز الحجر الصحي المخصص للمسافرين الدوليين، وفقًا لوكالة إفي الإسبانية.
وأوضحت السلطات أن المصاب الأول هو رجل، لم يتم الكشف عن عمره أو هويته، ولم تظهر عليه أعراض، وقد وصل إلى البلاد في الرابع من نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، قادمًا من الولايات المتحدة على متن رحلة توقفت في أستراليا ونيوزيلندا.
ولم تعد جزيرة فانواتو، هي دولة جزرية في جنوب المحيط الهادئ، واحدة من الدول القليلة التي تمكنت من تجنب جائحة كورونا.
وبعد رصد هذه الحالة الأولى في هذا الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 250.000 نسمة، قامت السلطات الصحية بتنشيط نظام التتبع والحجر الصحي لأقرب اتصالات مع المريض الأول.
وقال رئيس وزراء فانواتو، بوب لوجمان في رسالة نقلتها شبكة VBTC العامة الأربعاء،
يشار إلى أن فانواتو، حيث تسري حالة الطوارئ بسبب الجائحة حتى نهاية العام، تبقي حدودها الدولية مغلقة، مع بعض الاستثناءات، مما أثر بشدة على قطاع السياحة، الذي يمثل أكثر من 40% من إجمال الناتج المحلي.
وباكتشاف هذه الحالة الأولى لفيروس كورونا المستجد، لم تعد فانواتو ضمن قائمة البلدان والأقاليم الخالية من كوفيد -19 في المنطقة.
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