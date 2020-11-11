جلسة جديدة من المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية

انطلقت جلسة المفاوضات غير المباشرة، اليوم الأربعاء، بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي عن انطلاق لترسيم الحدود البحرية.



يقبل الوفد اللبناني على جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود مع إسرائيل، متمسكًا بشروط حددتها في الجولتين السابقتين وتجاوز فيها ما عُرف بخط هوف، فلم تعد مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كم2، بل أصبحت بحدود 2200كم2.

ويرى خبراء أن شروط لبنان تستند إلى قانون البحار واتفاقيتي الهدنة.

وانطلقت الجولة الأولى الاستكشافية في 14 أكتوبر، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، دايفيد شينكر، بعد أن أعلن كل من لبنان وإسرائيل التوصل إلى تفاهم عبر المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة.

ويدور الخلاف حول الحقل المعروف باسم "بلوك 9" (تبلغ مساحته 860 كم مربعًا) الذي تشير التقديرات إلى أنه يحوي احتياطيات غاز طبيعي تقدر بمليارات الدولارات، وأدى الخلاف الاقتصادي المائي إلى تصاعد التوتر الموجود في الأساس بين البلدين، الأمر الذي تسبب في عدم قيام شركات الطاقة العالمية بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة.

وعلى مدى نحو 10 أعوام حاولت الولايات المتحدة والأمم المتحدة التوسط بين إسرائيل ولبنان لبدء مفاوضات تقود إلى حل الخلاف.