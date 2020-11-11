وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان

أعلن الديوان الملكي البحريني، الأربعاء، عن وفاة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.



وقال الديوان الملكي إن الشيخ خليفة (85 عاما) توفي صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "مراسم الدفن بعد وصول الجثمان سوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب".



وأمر ملك البلاد حمد بن عيسى، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.



يذكر أن خليفة بن سلمان هو رئيس الوزراء البحريني منذ استقلال البلاد عام 1971.



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