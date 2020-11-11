طنجة تسجل 34 إصابة جديدة ب”كورونا” بينهم طلبة وتلاميذ

سجلت مدينة طنجة، من الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء إلى صباح اليوم الأربعاء، 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم طلبة، و تلاميذ، وشرطي وعناصر من الأمن، ومحلات لبيع الملابس.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ“اليوم 24”، فإن المصابين الجدد، يتوزعون في طنجة على أحياء بوخالف، اجزناية، المدينة، الجراري، طنجة المدينة، المرس، المغوغة، السواني، وكذا مدينة أصيلة.

وكانت عاصمة البوغاز قد سجلت أمس الثلاثاء حصيلة ثقيلة في عدد الاصابات بفيروس كورونا، بلغت 202 إصابة جديدة فيما لم ستم تسجيل أية حالة وفاة.