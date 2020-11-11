رفيق بوبكر: ماجدولين الإدريسي عزيزة عليا كثر من ولادي

يجتمع الثنائي رفيق بوبكر، وماجدولين الإدريسي في عمل فني جديد، عبارة عن مسلسل تلفزي بعنوان “التبادل”، من إخراج جيهان بحار.
وعبر رفيق بوبكر، في مقطع فيديو، عن حبه الكبير لزميلته مجدولين الإدريسي، مضيفا أنه يعزها أكثر من أبنائه.
ويصور، في الوقت الحالي، مسلسل “التبادل”، تحضيرا لعرضه على القناة الأولى مستقبلا.
وسبق أن اشتغل الثنائي؛ ماجدولين الإدريسي، ورفيق بوبكر في أعمال عديدة، منها فيلم “إكس شمكار”، و”السمفونية المغربية”، ومسلسل “دموع وردة”.
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