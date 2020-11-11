البحرين تعلن الحداد.. وفاة رئيس الوزراء بعد صراع مع مرض عضال

توفي صباح اليوم الأربعاء رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بعد صراع مع المرض.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الديوان الملكي “ينعي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأبرزت الوكالة أن عاهل البلاد أمر بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام.