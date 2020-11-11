طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة مع سماء صافية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة بكل من المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية والوسطى، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية.

وسيكون الطقس مستقرا بجل ربوع المملكة مع سماء قليلة السحب إلى صافية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وستكون ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب، وأحيانا من الشرق بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الشرق بالواجهة المتوسطية وبالأقاليم الجنوبية وشمالية إلى متقلبة بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 4 و9 درجات بالمرتفعات، وما بين 8 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس وهضاب الفوسفاط، وما بين 10 و16 درجة بالجنوب الشرقي، الساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 16 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و20 درجة بالمرتفعات، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بالسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب الشرقي والسهول الأطلسية، وما بين 25 و31 درجة بمنطقة سوس، والسهول الغربية للأطلس وبشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.