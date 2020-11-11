شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة قانونية جديدة لحملة “ترامب” بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - رويترز :

قالت حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إنها سترفع دعوى قضائية في ولاية ميشيجان تطالب بعدم التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية إلى حين التحقق من أن الأصوات تم الإدلاء بها بشكل قانوني.

يتجه دونالد ترامب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى المحاكم سعيا للاحتفاظ بالبيت الأبيض، وشكل حوله فريقا يخوض معه معركته القضائية التي يستبعد أن تنجح بقطع طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة.

وبادر نجلا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب جونيور (42 عاما)، وإريك ترامب (36 عاما) بحملة لجمع التبرعات من أجل تمويل المساعي القضائية الرامية إلى الطعن في نتائج الانتخابات في الولايات الأساسية التي فاز فيها جو بايدن.

وينشط الشقيقان -أيضا- على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشران المزاعم غير المستندة إلى أدلة بحصول مخالفات وعمليات تزوير في الانتخابات.