شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابات روسيا بكورونا تتجه إلى المليونين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:50 مساءً, 11 نوفمبر 2020 م سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 19851 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 432 وفاة .

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.836.960 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 31593 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.369.357 حالة .

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