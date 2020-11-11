الديوان الملكي البحريني ينعي رئيس الوزراء

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نعى الديوان الملكي البحريني ، اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الديوان في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، أنه ستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وستقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.