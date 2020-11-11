شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الفلبين تحذر من إعصار "اوليسيس" .. وتنشر أرقام الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

• الآلاف يفرون من منازلهم .. الإعصار الخامس خلال شهر يضرب الفلبين

أهابت سفارة المملكة في الفلبين ، بالمواطنين السعوديين بتوخي الحيطة واخذ الحذر واتباع الارشادات الصادرة عن السلطات المعنية بشأن اعصار " اوليسيس" الذي من المتوقع ان تزداد قوته خلال اليومين القادمين مما يؤدي الى امطار غزيرة ورياح قوية وفي حالة الطوارئ يرجى التواصل على: 0063288564444

وقال مسؤولون في الفلبين اليوم الأربعاء إن الآلاف من سكان جزيرة لوزون الفلبينية فروا من منازلهم اليوم، وسعوا للتوجه إلى أماكن أخرى للاحتماء قبل هبوب خامس إعصار يضرب البلاد خلال شهر.

وقال مكتب الارصاد إن رياحا مدمرة وأمطار غزيرة ضربت بالفعل الأقاليم الواقعة في مسار إعصار فامكو، الذي من المتوقع أن يصل البلاد مساء اليوم أو صباح غدا الخميس.

وتصاحب الاعصار رياح تسير بسرعة 125 كيلومترا في الساعة وزوابع تسير بسرعة 155 كيلومترا في الساعة، وذلك خلال تقدمه نحو الساحل الشرقي للبلاد بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.