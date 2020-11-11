شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من رام الله والبيرة والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله، أن عملية الاعتقال طالت كلا من: وائل الطقز، وشادي محمود زيبار، ومحمد يوسف زيبار، ومحمود يوسف زيبار، وزوجة المواطن رائد زيبار.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ، الشاب أيمن أبو سريع، خلال اقتحامها لحي "أم الشرايط" في مدينة البيرة.
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