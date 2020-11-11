شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم دفن رئيس وزراء البحريني بعد وصول جثمانه من الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

• إعلان الحداد أسبوعاً .. واقتصار مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب

أعلن الديوان الملكي البحريني وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً.

وقال بيان للديوان الملكي البحريني: "بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، ينعي الديوان الملكي البحريني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية. وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وقد أمر ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.