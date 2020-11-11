الإمارات تنعى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وتعزي البحرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، التعازي للبحرين بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء المملكة الراحل.

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بوفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى ملك البحرين.

وفي سياق متصل، نعى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش رئيس مجلس الوزراء البحريني الراحل، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووصفه بأنه "من رجال الخليج التاريخيين".



وقال قرقاش في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر": "رحل عنا اليوم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.. رجلً من رجال الخليج التاريخيين".

وتوفي صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

في هذه الأثناء، أمر العاهل البحريني بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم غد الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول الجثمان أرض البحرين، على أن تقتصر على عدد محدد من الأقارب.

ورحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن عمر يناهز الـ85 عاما أمضى منها نحو نصف قرن في منصب رئيس وزراء البحرين، وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم.

وبرحيله اليوم، يختتم الأمير خليفة بن سلمان رحلة حافة بالعطاء، قضى خلالها قرابة 7 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 49 عاما على رأس حكومة بلاده منذ استقلالها في أغسطس/آب 1971.

ولايةٌ سبقتها بنحو عقدين مناصب عديدة، بدأها الراحل في أوائل خمسينيات القرن الماضي بالعمل في ديوان والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (عاهل البحرين 1942 - 1961).