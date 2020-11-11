الأسد: سوريا أدمتها الحرب الطويلة والحصار والإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، إن بلاده أدمتها الحرب الطويلة والحصار والإرهاب.

جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين التي انطلقت في العاصمة السورية دمشق.

وأضاف الأسد أن "قضية اللاجئين بالنسبة للعالم إنسانية، أما لنا فهي وطنية"، مشيرا إلى أن بلاده استطاعت "إعادة مئات الآلاف من اللاجئين في الأعوام القليلة الماضية".

وأشار الأسد إلى أن أغلبية اللاجئين السوريين يريدون الآن أكثر من أي وقت مضى العودة لبلادهم.