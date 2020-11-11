وفاة رئيس الوزراء البحريني.. والمملكة تعلن الحداد أسبوعا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي صباح اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية نبأ الوفاة، في نعي للديوان الملكي، قال فيه إن رئيس الوزراء توفي في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.



في هذه الأثناء، أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم غد الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول الجثمان أرض البحرين، على أن تقتصر على عدد محدد من الأقارب.