شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وكالة أنباء البحرين، قبل قليل، وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة.



وقالت إن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الأمير خليفة إلى البحرين وستقتصر على عدد محدد من الأقارب.

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