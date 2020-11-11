وفاة سيدة تناولت "سم الفئران" بالخطأ في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:
لقيت سيدة بقرية مشيرف في الباجور، بالمنوفية، مصرعها اليوم الأربعاء، إثر تناولها طماطم ملوثة بـ"سم الفئران"، وجرى نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي.
ووصلت "م.ع.ع" 52 عامًا، من قرية مشيرف بالباجور إلى مستشفى بنها الجامعي، مصابة بحالة تسمم، وقالت أسرتها إنها تناولت طماطم تحتوى سم الفئران بالخطأ.
تحرر محضر بالواقعة رقم 8811 إداري مركز الباجور، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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