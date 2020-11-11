حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

شنت الأجهزة المختصة بالمنوفية، حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ونفذت الوحدة المحلية بمنوف إزالة بقرية كفر بلمشط على مساحة 43 متر عبارة عن مباني بالطوب البلوك.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا مخالفة في المهد، وجرى إيقاف الشروع في بناء مخالف بمساحة 40 مترًا بقرية زرقان، وكذا تنفيذ إزالة بقرية كفر هورين في بركة السبع عبارة عن بناء وأشجار تسببت في إغلاق شارع.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين حفاظًا على حقوق وهيبة الدولة.