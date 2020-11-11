كورونا عربياً: حصيلة إصابات قياسية.. وعدد الضحايا يتخطى 41 ألفاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

عاد منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد للارتفاع مجدداً في الدول العربية، يوم أمس الثلاثاء، حيث سجل حصيلة قياسية، بعد إصابة 23 ألفاً و733 حالة جديدة، ارتفع معها الإجمالي إلى مليونين و383 ألفاً و476 إصابة مؤكدة، في الوقت الذي شهد فيه منحنى الوفيات صعوداً لافتاً، حيث حصد الوباء أرواح 409 حالات جديدة، لتصل حصيلة الضحايا إلى 41 ألفاً و214 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

كانت منحنى إصابات الدول العربية قد سجّل انخفاضاً لثلاثة أيام متتالية، قبل أن يشهد صعوداً يوم أمس، علماً بأنه سجّل الخامس من نوفمبر حصيلة إصابات قياسية بلغت 23 ألفاً و706 حالة.

ولم تُعلن وزارة الصحة في 3 دول هي: اليمن والسودان والصومال عن إصابات أو وفيات جديدة بـ"كوفيد-19"، يوم أمس، 10 نوفمبر الجاري.