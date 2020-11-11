بعد وفاة لاعب أثناء التدريب.. إعلان الحداد 3 أيام بنادي الرواد في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أعلن نادي الرواد بالعاشر من رمضان في الشرقية، الحداد 3 أيام، عقب وفاة طفل؛ توقفت عضلة قلبه أثناء تدريبات السباحة بالنادي.

ووصف النادي في بيان له، اليوم الأربعاء، وفاة الطفل بالقضاء والقدر، ناعيًا اللاعب ومعلنًا الدخول في حالة حداد.

كان اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، تلقى إخطارًا من مستشفى "الغندور" بالعاشر من رمضان، بوصول الطفل عمرو محمد ميرة 14 عامًا، في حالة إعياء شديد.

وتبين توقف عضلة قلب الطفل أثناء تواجده لحضور تدريبات السباحة في نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان، فيما جرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أن المحاولات باءت بالفشل.