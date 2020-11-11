عاجل.. البحرين تعلن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

أعلن الديوان الملكي البحريني وفاة رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وفقًا لأنباء عاجلة نقلتها شبكة سكاى نيوز.

جاء فى بيان الديوان، "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه

الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه، رحمه الله، إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".

وقد أمر صاحب الجلالة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من غد الخميس.