أعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 489 ألفًا و808 إصابات.
نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 350 طفلًا و493 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.
قال ستيبانوف - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما
6 آلاف و802 شخصا وانتقل 1453 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 191 حالة وفاة فيما تم تعافى
ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، ارتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 221 ألفا و459 حالة تعافي فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات في أوكرانيا 8 آلاف و947 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.
وقال إن العاصمة كييف قد سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة أوديسا ثم لفيف ومنطقة زابوريزهيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أوكرانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و191 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.