أوكرانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و191 وفاة

أعلن وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 489 ألفًا و808 إصابات.



قال ستيبانوف - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما

نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 350 طفلًا و493 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.



وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 191 حالة وفاة فيما تم تعافى

6 آلاف و802 شخصا وانتقل 1453 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



ووفقا لوزير الصحة الأوكراني، ارتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 221 ألفا و459 حالة تعافي فيما بلغ العدد التراكمي للوفيات في أوكرانيا 8 آلاف و947 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.



وقال إن العاصمة كييف قد سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة أوديسا ثم لفيف ومنطقة زابوريزهيا.