الدنمارك تعترف بأن قرار إعدام حيوانات المنك بسبب كورونا كان خاطئًا

اعترفت حكومة الدنمارك بأن قرار إعدام حيوانات "المنك" كافة التي تجري تربيتها في البلاد على خلفية ظهور طفرة جديدة لفيروس كورونا كان "خاطئًا".
صرح وزير الغذاء والزراعة الدنماركي، موغنس ينسن، تعليقًا على القرار القاضي بإعدام ما يقدر بـ15-17 مليون حيوان" "ارتكبنا خطأً"، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".
عما يجري في وزارته.
واعترف الوزير بأن القرار الحكومي لا يعتمد على أي سند قانوني، ولم تكن السلطات مخولة بطلب القضاء على الحيوانات في المرافق الخاصة بتربية المنك التي لم تسجل إصابات بطفرة كورونا الجديدة فيها، وقدم ينسن اعتذاره عن هذا القرار، مؤكدًا أنه يتحمل المسؤولية
من جانبها، أقرت أيضًا رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، بأن قرار الحكومة كان "خاطئًا".
يذكر أن الحكومة الدنماركية، نصحت في وقت سابق، العاملين في مجال تربية المنك بالشروع في القضاء على تلك الحيوانات كإجراء احترازي، بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تنتقل إلى البشر، وذلك على الرغم من شكوك الخبراء في مدى خطورة هذه الطفرة الجديدة.
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