أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن شخصين اثنين لقيا حتفهما بينهما أحد أفراد الشرطة وأصيب اثنان آخران إثر تحطم مروحية من طراز "مي-17" تابعة للجيش بسبب مشكلة فنية في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد. "مي-17" تابعة للجيش بسبب مشكلة فنية في إقليم "نانجارهار" الواقع شرقي البلاد.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء - إن الحادث وقع أثناء إقلاع المروحية في احدى المقاطعات بالإقليم، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل حول الحادث.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء تحطم مروحية تابعة للجيش الأفغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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