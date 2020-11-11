موسكو.. قوات حفظ السلام الروسية تتجه إلى إقليم كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، انطلاق أرتال لقوات حفظ السلام الروسية من أراضي أرمينيا باتجاه إقليم كاراباخ .
على متن طائرات نقل عسكرية روسية أمس.
وذكرت الوزارة - في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن قوات حفظ السلام بدأت مسيرة طولها أكثر من 250 كيلومترا، بعد أن تم نقل أفرادها ومعداتها من روسيا إلى أرمينيا
وأضافت أن القوات ستقوم بالانتشار وإنشاء نقاط مراقبة على خط التماس في كاراباخ وعلى امتداد ممر لاتشين، الذي يربط قره باغ بالأراضي الأرمنية.
على نشر قواتها لحفظ السلام في كاراباخ مشيرا إلى أن ذلك "أفضل خيار".
بدوره، أعرب وزير الدفاع الأرمني دافيد تونويان عن شكر بلاده لروسيا
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أوضحت - في وقت سابق - أن قواتها لحفظ السلام في كاراباخ تضم 1960 جنديا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات.
يشار إلى أن نشر قوات حفظ السلام الروسية يأتي بموجب الاتفاق الذي وقعه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا فجر أمس الثلاثاء حول وقف القتال في كاراباخ.
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