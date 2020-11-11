باكستان ترحب باتفاق إنهاء الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

رحبت وزارة الخارجية الباكستانية بالاتفاق الذي تم توقيعه بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا من أجل إنهاء الصراع العسكري في منطقة "ناجورنو- كاراباخ عقب شهر من إندلاعه.
إن باكستان تؤيد باستمرار حل نزاع "ناجورنو- كاراباخ وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مضيفة :"نحن نرحب بالإعلان الأخيرعن وقف الأعمال العدائية من قبل الأطراف المعنية.. إن الاتفاق الثلاثي الذي سهله الاتحاد الروسي يوفر فرصة متجددة لإحلال السلام في منطقة جنوب القوقاز".
وقالت الوزارة - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء -
وأضافت الوزارة أن إسلام أباد هنأت حكومة وشعب أذربيجان على "تحرير أراضيها"، وأعربت عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى عصر من "الاستقرار والازدهار في المنطقة ويمهد الطريق لعودة النازحين داخليا إلى أراضي أجدادهم".
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