شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تنشر قوات أمنية لفرض احترام الحجر الصحى والان نبدء بالتفاصيل

طالب وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، فى خطاب موجه إلى مديريات الشرطة، بتعزيز التواجد الشرطى بشكل مرئى من خلال وجود نقاط مراقبة ثابتة للشرطة فى الشوارع ودوريات ديناميكية فى الطرق العامة من أجل فرض إجراءات احترام الحجر الصحي المفروض في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أنه في ظل عدم إجراء تعديل كبير على إجراءات الحظر في ختام اجتماع مجلس الدفاع المقرر عقده غدا الخميس، حول والوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، تستعد السلطة التنفيذية لتشديد الرقابة على التطبيق السليم للإجراءات المتخذة.

وقال "دارمانان" في خطابه إنه يجب أن يدرك كل مواطن فرنسي الآن الحاجة إلى الاحترام الصارم لقواعد الحجر الصحي التي تقررها الحكومة.. مطالبا مديريات الشرطة بالتشديد على احترام الإجراءات المفروضة على التجمعات الخاصة والتجمعات العامة وإغلاق المؤسسات التي تستقبل الجمهور بالإضافة أيضا إلى الالتزام الصارم بالقواعد في التنقلات الفردية التي لا تقع في نطاق الاستثناءات المصرح بها.