شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 44 ألفا و 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 44 ألفا و 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 8 ملايين و 636 ألفا و 12 حالة. ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 512 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 127 ألفا و 571 حالة.

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