شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى فى حادث منجم فحم غرب الصين والان نبدء بالتفاصيل

لقى 8 أشخاص مصرعهم في حادث وقع في منجم للفحم بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين، وذكرت سلطات المقاطعة – في بيان اليوم الأربعاء، أن 42 عاملا كانوا يعملون في المنجم، التابع لشركة تشياوتسيليانج المحدودة لصناعة الفحم في مدينة تونغتشوان، حينما وقع الحادث الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ انتهت عند الساعة 11:45 مساء أمس بتوقيت بكين، حيث تم انتشال 8 جثث وإنقاذ 34 آخرين.

وأشارت السلطات إلى أنه يتم التحقيق حاليا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث الذي لم يتم توضيح طبيعته.