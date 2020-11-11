وقال بيان للوزارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تهيب وزارة الموارد المائية بمؤسسات الدولة والدوائر البلدية واصحاب المعامل والمواطنين والفلاحين والمزراعين بعدم رمي الملوثات والمخلفات الانشائية والنفايات في مجاري الانهر والجداول الرئيسية مما يؤثر سلبا على نوعية المياه والاراضي الزراعية وحفاظا على الصحة العامة".



وتابع، "لغرض ايصال المياه الى جميع المستفيدين وبكمية ونوعية جيدة ضمن المواصفات البيئية والعالمية المتبعة، فأن الوزارة قامت ومستمرة بحملة كبرى لازالة جميع الملوثات والتجاوزات وبمختلف انواعها عن مجاري الانهر ورفع دعاوى قضائية على الجهات الحكومية والاهلية التي تقوم برمي الملوثات في مجاري الانهر حفاظا على صحة المواطنين".

كانت هذه تفاصيل خبر دعوات حكومية لعدم رمي المخلفات الانشائية والنفايات بمجاري الانهر والجداول الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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