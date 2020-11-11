النزاهة النيابية تصدر بيانا بشأن إيقافها عددا من 'العقود الفاسدة'

وقالت بيان للجنة تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تنفي لجنة النزاهة في مجلس النواب ادعاءات إحدى القنوات التلفزيونية بإيقاف اللجنة عدداً من العقود الفاسدة التي تستنزف خزينة الدولة العراقية في هذا الظرف الصعب، وإذ تلتزم اللجنة باتخاذها الإجراءات القانونية بحق هذه القناة".واكدت، أنها "تمارس دورها في متابعة ملفات الفساد مع هيئة النزاهة والقضاء في إطار القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقد أخذت على عاتقها منذ البداية عدم تناول ملفات الفساد في الاعلام قبل حسمها من قبل القضاء وهيئة النزاهة حتى لا يتم تفسيرها كابتزاز كما جرى في السابق".

وتابع، "عليه ولاجل توضيح الامور للشعب العراقي والرأي العام فان لجنة النزاهة ستستعرض نشاطاتها وإنجازاتها ليتبيّن للجميع عملها، وعدد ملفات الفساد التي تكشفها، وكم أوقفت من هدر الأموال دون ضجيج اعلامي؛ وبحسب القانون والنظام الداخلي".