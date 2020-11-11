ضبط حالات رشى بالجرم المشهود في بغداد والبصرة وكربلاء

وأضافت أن "فريق عمل مديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن من ضبط موظفٍ في وزارة الكهرباء بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ، مقابل إعادة التيار الكهربائيِّ الذي تمَّ فصله من المصدر الرئيس عن إحدى البنايات، وإعادة المقاييس للعمل، كما تمَّ ضبط المعاملة الخاصَّة بالبناية خلال العمليَّـة".
وأوضحت أنه "تمَّ تنظـيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات في العمليات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة وبغداد وكربلاء، الذين قرَّروا توقيف المتهمين".
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