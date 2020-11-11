ضبط حالات رشى بالجرم المشهود في بغداد والبصرة وكربلاء

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، الأربعاء، أن "دائرة التحقيقات التابعة لها وفي معرض حديثها عن العمليَّة الأولى التي نفَّذتها ملاكات عمل مديريَّة تحقيق البصرة، أشارت إلى ضبط مسؤول قسم تقاعد قضاء القرنة، مُتلـبِّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة، لقاء تسهيل قبض الفروقات الماليَّة من فرع هيأة التقاعد في البصرة، مُبيِّنةً أن العمليَّة أسفرت عن ضبط عددٍ من الأضابير التقاعديَّـة بحوزة المُتَّهم".وأضافت أن "فريق عمل مديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن من ضبط موظفٍ في وزارة الكهرباء بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ، مقابل إعادة التيار الكهربائيِّ الذي تمَّ فصله من المصدر الرئيس عن إحدى البنايات، وإعادة المقاييس للعمل، كما تمَّ ضبط المعاملة الخاصَّة بالبناية خلال العمليَّـة".

وأوضحت أنه "تمَّ تنظـيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات في العمليات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها بصحبة المُتَّهمين على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة وبغداد وكربلاء، الذين قرَّروا توقيف المتهمين".