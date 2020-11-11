هيئة كبار العلماء السعودية: الإخوان جماعة إرهابية منحرفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت هيئة كبار العلماء السعودية، إن جماعات إرهابية متطرفة خرجت من رحم جماعة "الإخوان". خبراء عن "وثيقة تونس": تخدم الإخوان ولا تحقق سيادة ليبيا وحذرت الهيئة من خطر الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تتاجر بالدين لبث الفوضى وإثارة الفتن والإرهاب في المنطقة.

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