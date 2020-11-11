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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن
قال المرشح الديمقراطي جو بايدن إن رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة أمر محرج، ولن يغير في الواقع شيئا.
وقال في مؤتمر صحفي: “بدأنا العملية الانتقالية وهي تجري على قدم وساق بغض النظر عن رفض إدارة الخدمات الحكومية بدء التعاون مع فريقنا”، مشددا على أن “عدم إقرار الإدارة بفوزنا لا يغير في الأمر شيئا”.
وأضاف: “لا شيء يعطلنا في هذه اللحظة حتى لو لم نحصل على الموارد من قبل إدارة الخدمات العامة… الولايات المتحدة عادت من جديد”.
وردا على سؤال عما يمكن أن يقوله لترامب إذا كان الأخير يتابع مؤتمره الصحفي، قال بايدن مبتسما وهو ينظر إلى الكاميرا: “سيدي الرئيس، أتطلع إلى التحادث معكم”.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن مخاطباً ترامب: سيدي الرئيس، أتطلع إلى التحادث معكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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