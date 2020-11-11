شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 705687 والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 705687 حالة بعد تسجيل 18487 حالة جديدة.

وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات زاد إلى 11767 بعد تسجيل 261 حالة وفاة جديدة.