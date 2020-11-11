أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت بنسبة 5.15 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع انخفاض مخزونات البنزين والديزل أيضًا، ومن المقرر صدور الأرقام الحكومية الرسمية الخميس.
ارتفع النفط بأكثر من 11٪ خلال اليومين الماضيين، مدعومًا في البداية بانتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، وتبعه ارتفاع أكبر في السوق بسبب أخبار اللقاحات.
وقد تحققت المكاسب حتى مع ارتفاع عدد الإصابات بـ Covid-19 في أوروبا والولايات المتحدة ، حيث أبلغت إيطاليا عن أكبر عدد من الوفيات منذ نيسان ، وأعلنت مدن أمريكية بما في ذلك سان فرانسيسكو قيودًا جديدة.
قالت مجموعة غولدمان ساكس إن حالات التفشي الجديدة ستؤدي إلى زيادة سرعة الإنتاج ، في حين قالت بي إم أو كابيتال ماركتس إن الوقت "مبكر جدًا" على سعر نفط بقيمة 50 دولارًا في ظل مواجهة السوق لارتفاع الإنتاج الليبي.
ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الاول 1.1٪ إلى 41.82 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش بعد صعوده 2.7٪ يوم الثلاثاء.
ارتفع خام برنت في التسوية لشهر كانون الثاني بنسبة 1٪ إلى 44.04 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد ارتفاعه 2.9٪ في الجلسة السابقة إلى أعلى إغلاق منذ 3 ايلول.
الحدث الرئيسي التالي للسوق هو اجتماع أوبك + في نهاية الشهر ، حيث تتوقع مجموعة فيتول سحبًا كبيرًا على المخزونات العالمية الزائدة إذا أخرت المجموعة تخفيفًا مخططًا للتخفيضات.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يوسع مكاسبه بعد تقرير يشير لتخفيف المخزونات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.