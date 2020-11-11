ضبط تلاعب في وصف بضاعة بمنفذ زرباطية الحدودي

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادر الهيئة بمنفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط تمكنوا من ضبط عجلة محملة بمادة (حبيبات بلاستك) بوزن إجمالي(48 طن و 240كغم) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".



واوضحت، "إذ تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا من ضبط العجلة خارج الحرم الكمركي عند سيطرة الخروج بعد تدقيق المعاملة الكمركية من قبلهم ومطابقتها مع البضاعة المحملة تبين وجود مادة (حبيبات بولي ستايرين ps) وذلك مخالفا لما تم ذكره في كتاب الإعفاء الصادر من التنمية الصناعية والذي ذكر فيه أن المادة المستوردة هي حبيبات بلاستك(بولي اثلين pE)، وذلك يعد تلاعبا في وصف البضاعة ومخالفا لمضمون كتاب الإعفاء".



وتابع، "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر اصولي ثبت فيه اللجنة المسؤولة عن الكشف الكمركي والموظف المنجز للمعاملة الكمركية وكذلك وكيل الإخراج والتخليص الكمركي إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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