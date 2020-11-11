انفجار في احدى مناطق بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان انفجارا وقع في احدى مناطق العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رمانة هجومية انفجرت على محل لبيع المشروبات الكحولية بالقرب من دائرة البريد ضمن منطقة حي العدل".
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن " لاوجود لاية اصابات تذكر في الحادث".
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