هونج كونج وسنغافورة تتفقان على ترتيبات السفر بدون حجر صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج - (د ب أ):
أعلنت حكومتا هونج كونج وسنغافورة اليوم الأربعاء عن استعدادات لتمكين المسافرين في البلدين من السفر بدون قيود حجر صحي، بدءا من 22 نوفمبر الجاري.
وقال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج، إدوارد ياو، إن هونج كونج وسنغافورة متشابهتان فيما يتعلق بإجراءات السيطرة على الجائحة، مشيرا إلى أن استعادة النقل الجوي بين البلدين يحظى بأهمية قصوى.
وأضاف: "نأمل في استفادة أنشطة الطيران والسياحة والفنادق وتجارة التجزئة والمطاعم من ذلك، ومن ثم تمكين اقتصاد هونج كونج من التعافي تدريجيا".
وبموجب الترتيب الجديد، لن يخضع المسافرون بين البلدين لأي ترتيبات حجر صحي عند الوصول، ولا قيود على أغراض سفرهم أو مسارات رحلاتهم.
وستكون هناك رحلة واحدة فقط متاحة خلال الأسبوعين الأولين من الترتيب الجديد وستكون هناك حاجة للاختبار مرة أخرى عند العودة إلى هونج كونج.
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