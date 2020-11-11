أمطار متوسطة إلى خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وأضافت الهيئة أن طقس الغد الخميس، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على باقي المناطق خلال ساعات النهار، بارد ليلاً.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 24 - 17، السواحل الشمالية 24- 18، جنوب سيناء 28- 20، شمال الصعيد 28 -15، جنوب الصعيد 28 - 16.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية يوم الخميس عبارة عن أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة 40%، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على باقي المناطق خلال ساعات النهار، بارد ليلاً.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25 - 18، السواحل الشمالية 23- 18، جنوب سيناء 29- 21، شمال الصعيد 26 -16، جنوب الصعيد 29 - 17.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز الظواهر الجوية يوم الجمعة عبارة عن أمطار كثيفة صباحًا على السواحل الشمالية، تكون خفيفة على بعض المناطق الغربية، بنسبة 30%، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

وعن طقس السبت المقبل، أشارت الهيئة إلى أن حالتها ستكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري، لطيفة على السواحل الشمالية، معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 26 - 18، السواحل الشمالية 22- 18، جنوب سيناء 29- 21، شمال الصعيد 27 -16، جنوب الصعيد 30- 17.

وأوضحت الهيئة أنه متوقع وجود فرص لسقوط الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية من متوسطة إلى خفيفة.