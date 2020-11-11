شكرا لقرائتكم خبر عن مساع أسترالية لتغيير كلمة في النشيد الوطني لتمثيل السكان الأصليين والان نبدء بالتفاصيل
وقالت جلاديس بريجيكليان إن الهدف من ذلك هو تمثيل تاريخ السكان الأصليين للبلاد البالغ 60 ألف عام، بشكل أفضل.
وأضافت بيريجيكليان لهيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الأربعاء: "أعتقد أن الوقت قد حان لنعترف بعشرات الآلاف من السنين لشعوب الأمم الأولى في هذه القارة".
وتهدف رئيسة وزراء أكثر ولايات أستراليا سكانا إلى دعم حملة لتغيير كلمة في النشيد الوطني من "نحن حديثو العهد وأحرار" إلى "نحن واحد وأحرار".
وأضافت: "أعتقد أنه عندما نقول إننا /واحد وأحرار/ نعترف بذلك بأننا لسنا حديثي العهد كقارة .. حيث يعود تاريخنا إلى عشرات الآلاف من السنين عندما يتعلق الأمر بالقاطنين البشر".
وقالت إن النشيد تغير من قبل، ويمكن تغييره مجددا.
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