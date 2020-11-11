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مباحثات يمنية أميركية لمواجهة التدخلات الإيرانية
الأربعاء 11 نوفمبر 2020
ثمنت الولايات المتحدة الأميركية، جهود الحكومة اليمنية الشرعية، نحو السلام ومواجهة التحديات الإيرانية من خلال التسريع الإيجابي لتنفيذ اتفاق الرياض.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الثلاثاء، مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية، اليوت برامز، والسفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل.
وأكد المبعوث والسفير الأميركي، أن هذا اللقاء "يأتي في إطار التعاون والتشاور المتبادل في القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك ومواجهة التدخلات الإيرانية من خلال تهريبها للسلاح للحوثيين وجعل اليمن منطلقاً لهجماتهم في المنطقة وتهديد دول الجوار"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأشاد الرئيس اليمني، مشيداً بمستوى العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط بلاده بالولايات المتحدة الأميركية لمواجهة جملة التحديات المشتركة في ملفات الإرهاب والتدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة، وعدم نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن، بما يعزز تأمين الملاحة الدولية في باب المندب.
وجدد هادي، اتهامه لإيران بالسعي على الدوام وعبر استراتيجيتها الهيمنة على الملاحة من خلال السيطرة على مضيقي هرمز وباب المندب، وأضاف "وهذا ماحذرنا منه مبكرا" .
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