شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. توجيه 800 تهمة ضد شبكة إلكترونية لاستغلال الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان اليوم الأربعاء أنه من بين الضحايا الأستراليين الـ 46 الذين تم التعرف عليهم ، كان هناك 16 من مركز لرعاية الأطفال.
وتراوحت أعمار الضحايا بين 16 شهرا و15 عاما، وكان العمر المتوسط ثمانية أعوام.
وتم توجيه 828 اتهاما بشكل إجمالي منها 577 تتعلق بثمانية رجال في ولاية نيو ساوث ويلز.
وتشمل الجرائم المزعومة إنتاج أو مشاركة مواد تتعلق باستغلال الأطفال على شبكة عبر الإنترنت من أشخاص أستراليين وفي خارج البلاد.
وذكرت الشرطة أن هذه "الشبكة المفترسة تنشر نشاطها الشنيع حول العالم".
وتم اعتقال ثلاثة أشخاص بالفعل في الولايات المتحدة.
وتم القبض على أول شخص في فبراير وأحدث من تم القبض عليه كان الأسبوع الماضي.
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