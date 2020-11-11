شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة في بيان أن حالة واحدة جرى تسجيلها في أنهوي، وهي الأولى في الإقليم الواقع بشرق الصين منذ 27 فبراير شباط، وأن بقية الحالات لقادمين من الخارج.
وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 15 إصابة بلا أعراض، نزولا من 25 حالة مماثلة في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86284 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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