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حملة ترامب تطالب بعدم التصديق على نتيجة ميشيجان

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قالت حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنها سترفع دعوى قضائية في ولاية ميشيجان تطالب بعدم التصديق على نتائج الانتخابات في الولاية إلى حين التحقق من أن الأصوات تم الإدلاء بها بشكل قانوني.

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