ترامب: سأكشف فساد التصويت في الانتخابات الأمريكية اليوم

أكد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أنه سوف يكشف عن فساد عملية الاقتراع فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة التى فاز بها منافسه جو بايدن.

وكتب عبر حسابه على تويتر: "سيتم الكشف عن فساد الاقتراع الليلة فى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع شون هانيتى على قناة فوكس نيوز".

وكانت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية، قالت إنه لا يوجد حتى الآن أدلة تعزز اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوجود تزوير على

نطاق واسع.

ورفض دونالد ترامب، التنازل عن الانتخابات، قائلاً إنه كان سيفوز لولا الأصوات "غير القانونية" التى تم فرزها، وأضافت الوكالة أن ترامب وحملته لم يقدمان حتى أى دليل محدد على تزوير الناخبين لدعم مزاعمهم.

ورفعت حملة ترامب أكثر من 12 دعوى قضائية فى خمس ولايات على الأقل، فى ولاية بنسلفانيا، طعنت الحملة فى حكم المحكمة العليا

للولاية الذى يسمح لمسئولى الانتخابات بقبول بطاقات الاقتراع بالبريد لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد الانتخابات طالما تم ختمها بالبريد فى يوم الانتخابات. كما رفع ترامب دعوى قضائية على مراقبى الحملة الانتخابية، بزعم منعهم من مشاهدة فرز الأصوات فى ولاية بنسلفانيا، كما تحدى وزير خارجية الولاية الذى أصدر تعليماته للمقاطعات بأن الناخبين الذين رُفضت أصواتهم الغيابية يمكنهم الإدلاء بأصواتهم المؤقتة.

وحقق ترامب فوزًا واحدًا حتى الآن: قضت محكمة ولاية بضرورة السماح لمراقبى حملته الانتخابية بالاقتراب من فرز الأصوات الفعلى. ولم يكن لهذا الحكم أى تأثير على نتيجة السباق.