فيديو: يونس الميموني
قال أعضاء جمعية التمسماني أصدقاء الحيوانات، أمس الاثنين، في طنجة، إنهم يعانون قلة الدعم، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ما يشكل لهم كابوسا حقيقيا في استمرار الجمعية لتقديم المساعدة.
وكشفت الجمعية لـ”اليوم24″ أنها تستقبل 5000 حيوان كل سنة، ما يعادل 450 حيوان شهريا، من أجل معالجتهم، من قبل الطبيب البيطري الخاص بالجمعية.
وناشد أعضاء الجمعية الجميع لدعم الجمعية ماديا، من أجل الاستمرار لتقديم خدماتها المجانية، لمساعدة الحيوانات.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية في طنجة تعتني بالحيوان تستقبل 5000 حيوان كل سنة.. ورئيستها: كورونا قللت من نسب الدعم – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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